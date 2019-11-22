ЄС сподівається, що "нормандська зустріч" стане кроком до миру на Донбасі

У Євросоюзі сподіваються, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" стане важливим кроком у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі при повному дотриманні суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ 21 листопада у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вітаємо оголошення дати чергової зустрічі лідерів держав у межах "нормандського формату". Ми сподіваємося, що ця зустріч матиме результатом конкретні заходи, спрямовані на припинення насильства та полегшення страждань мирних жителів, і, таким чином, може стати важливим кроком у мирному врегулюванні конфлікту при повному дотриманні суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться у зверненні.

Як зазначили в ЄС, це можливо лише "за наявності сильної політичної волі в обох сторін".

"У цьому зв'язку ми вдячні українському керівництву за його непохитну відданість мирному врегулюванню конфлікту і закликаємо Росію діяти так само", - зазначається у заяві.

Водночас, у Євросоюзі привітали прогрес на трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі, а також будівництво моста біля Станиці Луганської.

Як повідомляв Укрінформ, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.