Скандальний аудіозапис: "Євросолідарність" вимагає створити ТСК

«Європейська Солідарність» вимагає створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії із розслідування фактів "незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів".

Про це йдеться в заяві «Європейської солідарності» на офіційному сайті політсили.

"Скандал у зв’язку з оприлюдненням розмов директора ДБР Романа Труби зачіпає майже усі правоохоронні органи, і розслідувати не залишається кому. Відтак, єдиний вихід – створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію із широким представленням усіх фракцій, у тому числі опозиційних", - зазначили у "ЄС".

Партія на період роботи такої комісії вимагає відсторонення від посад фігурантів розмов.

"На період роботи такої комісії вимагаємо відсторонення від посад фігурантів розмов, із яких випливає їхня причетність до організації замовних політичних переслідувань та інших незаконних дій", - йдеться у заяві.

У партії також зауважили, що "з усією серйозністю поставилися до оприлюднення розмов пана Труби на тій підставі, що 21 вересня він сам публічно повідомив про виявлення у його кабінеті обладнання для прослуховування".

"Зміст розмов ідеально накладається на календар реальних подій, – і очевидно, що ці збіги не випадкові. Вимагаємо негайного проведення усіх необхідних експертиз з метою насамперед ідентифікації голосів. У разі саботажу цієї ініціативи з боку влади, залишаємо за собою право звернутися до відповідних міжнародних структур. Ми вважаємо, що влада і фігуранти розмов більше, ніж будь-хто інший зацікавлені в якнайшвидшому створенні комісії і об’єктивному розслідуванні цього касетного скандалу", - додали у "ЄС".

Нагадаємо, у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування директора ДБР Романа Труби.

Як повідомляли ЗМІ, на одному із аудіозаписів, опублікованих у цьому Telegram-каналі, чути, як людина з голосом, схожим на голос Труби, отримує вказівки від нібито генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника Офісу Президента Андрія Богдана зупинити обшуки в Дніпровській міській раді, ПриватБанку та Нацбанку на термін перебування в Україні місії МВФ.

Також аудіозаписи, як пишуть ЗМІ, нібито стосуються особи колишнього в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і колишнього президента Петра Порошенка, та інших тем.

Хто створив канал і збирав аудіозаписи - невідомо: Telegram-канал анонімний.

На пресконференції 20 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету. "Це фейк і провокація. Вони мене не зламали",- сказав Труба.

Він також зазначив, що 21 вересня була порушена кримінальна справа з приводу виявлення у його кабінеті несанкціонованих судом прослуховуючи з пристроїв.