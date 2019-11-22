Окружний адмінсуд взявся за позов Ляшка до НАЗК

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Верховної Ради кількох попередніх скликань Олега Ляшка до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олега Ляшка до Національного агентства з питань запобігання корупції”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, відповідно до якого, за результатами проведення повної перевірки декларації, поданої народним депутатом Ляшком за 2017 рік (виправленої), НАЗК вирішило, що він зазначив недостовірні відомості у декларації.

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Окрім цього, Ляшко просить суд визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, де зазначено про висновок щодо виявлення в діях суб’єкта декларування ознак правопорушення. пов’язаного з корупцією.

Як зазначається, суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.