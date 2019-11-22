Україна скасувала безкоштовні довгострокові візи для естонців
Текст відповідного документа від 15 листопада оприлюднений на Урядовому порталі.
“Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 18 липня 2018 р. № 517 “Про оформлення довгострокових віз для в’їзду в Україну громадянам Естонської Республіки” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 59, ст. 2066)”, - йдеться в розпорядженні.
25 вересня уряд Естонії скасував своє рішення 2010 року, яке дозволяло українцям не сплачувати державне мито за довготермінові візи. Рішення набуло чинності з 1 листопада.
За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Реймсалу, серед українців, які звертаються по довгострокову візу, близько 90% просять її з метою працевлаштування. Тому, вважає він, надалі необґрунтовано продовжувати дію такого винятку для громадян України.