Україна скасувала безкоштовні довгострокові візи для естонців

Кабінет міністрів скасував урядове розпорядження від 18 липня 2018 р. № 517 “Про оформлення довгострокових віз для в’їзду в Україну громадянам Естонської Республіки”.

Текст відповідного документа від 15 листопада оприлюднений на Урядовому порталі.

“Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 18 липня 2018 р. № 517 “Про оформлення довгострокових віз для в’їзду в Україну громадянам Естонської Республіки” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 59, ст. 2066)”, - йдеться в розпорядженні.

25 вересня уряд Естонії скасував своє рішення 2010 року, яке дозволяло українцям не сплачувати державне мито за довготермінові візи. Рішення набуло чинності з 1 листопада.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Реймсалу, серед українців, які звертаються по довгострокову візу, близько 90% просять її з метою працевлаштування. Тому, вважає він, надалі необґрунтовано продовжувати дію такого винятку для громадян України.