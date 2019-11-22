Корнієнко має кілька версій про те, хто зливає інсайди “Темному лицарю”

Перший заступник голови фракції партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко припускає, що Telegram-канал “Темний лицар”, на якому регулярно з’являється внутрішньофракційна інформація, може вести група народних депутатів.

Таку думку він висловив в інтерв'ю НВ.

“У “Темного лицаря” багато інформації відповідає дійсності. Але акценти часто змінені. Простежується лінія: нічого у них не вийде, дохле діло. Ще потрібно з’ясувати, — це один депутат робить або хтось із наших колег зливає інформацію із загального чату, а "Темний лицар" на її основі створює контент. Можливо, це група авторів або група депутатів”, — зазначив Корнієнко.

Водночас на запитання, чи буде фракція виключати зі свого складу депутатів, якщо з'ясується, що вони є авторами цього каналу, політик відповів: “А за що виганяти? Фракція буде вирішувати. Нехай ця людина пояснить мотиви і в чому була цінність”.

При цьому Корнієнко підкреслив, що в “Темного лицаря” присутній мотив — “розвалити все”.

“Можливо, це маневр, щоб тримати нас в тонусі”, — припустив він, і додав, що “зараз багато хто намагається” це робити: "Деякі — для того, щоб розвалити. Це, в першу чергу, ідеологічно ворожі сили, інспіровані ззовні”.

Водночас він не виключає, що це можуть бути й представники Російської Федерації.

“Щось із ними пов’язано. Навряд чи в Ольгино (російська професійна ботоферма, що працює на Кремль ред.) сидить певна група, яка цим займається, хоча, може й так. Швидше за все, це місцевий відділ, який цим займається. Принаймні, від них від усіх (Telegram-каналів) йде така лінія — нас пошматувати”, — уточнив політик.

Telegram-канал "Темний лицар" зареєстрований 16 вересня 2019 року. У першому ж дописі сказано, що на ньому викладатимуться "найтемніші інсайди ЗЕ-команди". На цьому каналі публікується інформація про засідання фракції, "рекомендації" депутатам щодо голосування та спілкування з журналістами тощо.

Раніше голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія сказав журналістам, що здогадується, хто з депутатів публікує внутрішньопартійну інформацію у цьому каналі.