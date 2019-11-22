Корнієнко має кілька версій про те, хто зливає інсайди “Темному лицарю”

Корнієнко має кілька версій про те, хто зливає інсайди “Темному лицарю”

Укрінформ
Перший заступник голови фракції партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко припускає, що Telegram-канал “Темний лицар”, на якому регулярно з’являється внутрішньофракційна інформація, може вести група народних депутатів.

Таку думку він висловив в інтерв'ю НВ.

“У “Темного лицаря” багато інформації відповідає дійсності. Але акценти часто змінені. Простежується лінія: нічого у них не вийде, дохле діло. Ще потрібно з’ясувати, — це один депутат робить або хтось із наших колег зливає інформацію із загального чату, а "Темний лицар" на її основі створює контент. Можливо, це група авторів або група депутатів”, — зазначив Корнієнко.

Водночас на запитання, чи буде фракція виключати зі свого складу депутатів, якщо з'ясується, що вони є авторами цього каналу, політик відповів: “А за що виганяти? Фракція буде вирішувати. Нехай ця людина пояснить мотиви і в чому була цінність”.

При цьому Корнієнко підкреслив, що в “Темного лицаря” присутній мотив — “розвалити все”.

“Можливо, це маневр, щоб тримати нас в тонусі”, — припустив він, і додав, що “зараз багато хто намагається” це робити: "Деякі — для того, щоб розвалити. Це, в першу чергу, ідеологічно ворожі сили, інспіровані ззовні”.

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Водночас він не виключає, що це можуть бути й представники Російської Федерації.

“Щось із ними пов’язано. Навряд чи в Ольгино (російська професійна ботоферма, що працює на Кремль ред.) сидить певна група, яка цим займається, хоча, може й так. Швидше за все, це місцевий відділ, який цим займається. Принаймні, від них від усіх (Telegram-каналів) йде така лінія — нас пошматувати”, — уточнив політик.

Telegram-канал "Темний лицар" зареєстрований 16 вересня 2019 року. У першому ж дописі сказано, що на ньому викладатимуться "найтемніші інсайди ЗЕ-команди". На цьому каналі публікується інформація про засідання фракції, "рекомендації" депутатам щодо голосування та спілкування з журналістами тощо.

Раніше голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія сказав журналістам, що здогадується, хто з депутатів публікує внутрішньопартійну інформацію у цьому каналі.

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