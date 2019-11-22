Данілов: Підготовка депортації мешканців Донбасу - фейк

Жодних документів про начебто підготовку депортації мешканців Донбасу - як про це твердять російські ЗМІ - не існує, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це Данілов сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії.

За його словами, відповідний «документ», який поширюють російські ЗМІ та інформаційні ресурси підконтрольних Росії угруповань «Л/ДНР» є фейковим.

«Ми до нього не маємо ніякого відношення. Перш за все треба уважно дивитися на те, що там написано. Навіть такої вулиці не існує, яка там є в цьому «документі», – зазначив секретар РНБО.

Він наголосив: «Росія продовжує працювати з фейками. Їм треба чимось підживлюватися, для того, щоб вони щось там говорили. Більшої дурниці складно було б знайти».

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Раніше низка російських ЗМІ й інформаційних ресурсів «Л/ДНР» поширили повідомлення про «лист», який секретаря РНБО нібито надіслав на адресу Офісу Президента, СБУ та Прем’єр-міністра України. У ньому, зокрема, буцімто йдеться про те, що більшість жителів Донбасу не є «проукраїнськими» і мають бути переселені в Росію або центральні й західні області України.

Фото: Олексій Данілов, Facebook