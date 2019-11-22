Арахамія свідчитиме в НАБУ щодо ймовірного хабарництва у Раді

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надасть свідчення НАБУ у справі ймовірного хабарництва серед народних депутатів.

Про це Арахамія сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

"Я, до речі, іду в НАБУ. Мені вчора дорікали: "Арахамія щось сказав в ефірі, нікуди не пішов". У мене є повістка, я йду з адвокатом в НАБУ давати ці свідчення. Тобто процес іде", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

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Як повідомлялося, 14 листопада у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що народний депутат Анна Скороход "неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм матеріально-грошову допомогу".

Перед цим Скороход повідомила, що її чоловіка затримали нібито через її голосування всупереч вказівкам фракції. Арахамія спростував будь-яку причетність "Слуги народу" до затримання чоловіка Скороход.

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15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити Анну Скороход (а також Антона Полякова) зі свого складу через "порушення ними спільної позиції та домовленостей".