Арахамія свідчитиме в НАБУ щодо ймовірного хабарництва у Раді
Про це Арахамія сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.
"Я, до речі, іду в НАБУ. Мені вчора дорікали: "Арахамія щось сказав в ефірі, нікуди не пішов". У мене є повістка, я йду з адвокатом в НАБУ давати ці свідчення. Тобто процес іде", - зазначив голова фракції "Слуга народу".
Як повідомлялося, 14 листопада у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що народний депутат Анна Скороход "неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм матеріально-грошову допомогу".
Перед цим Скороход повідомила, що її чоловіка затримали нібито через її голосування всупереч вказівкам фракції. Арахамія спростував будь-яку причетність "Слуги народу" до затримання чоловіка Скороход.
15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити Анну Скороход (а також Антона Полякова) зі свого складу через "порушення ними спільної позиції та домовленостей".