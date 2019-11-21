Зеленський призначив заступника Баканову і зробив кадрові перестановки в СБУ

Зеленський призначив заступника Баканову і зробив кадрові перестановки в СБУ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

“Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України”, - зазначається в указі №859/2019.

Попередньо Президент указом №856/2019 звільнив Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

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Водночас начальником Департаменту захисту національної державності спецслужби призначено Анатолія Дублика (указ №860/2019).

Крім того, глава держави звільнив Олександра Бондарука з начальника управління СБУ у Львівській області (указ №857/2019), а Юрія Гончарова - управління СБУ в Чернігівській області (указ №858/2019).

Водночас Гончарова Президент наступним указом №861/2019 призначив начальником управління СБУ на Львівщині.

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