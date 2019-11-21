Зеленський призначив заступника Баканову і зробив кадрові перестановки в СБУ
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
“Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України”, - зазначається в указі №859/2019.
Попередньо Президент указом №856/2019 звільнив Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Водночас начальником Департаменту захисту національної державності спецслужби призначено Анатолія Дублика (указ №860/2019).
Крім того, глава держави звільнив Олександра Бондарука з начальника управління СБУ у Львівській області (указ №857/2019), а Юрія Гончарова - управління СБУ в Чернігівській області (указ №858/2019).
Водночас Гончарова Президент наступним указом №861/2019 призначив начальником управління СБУ на Львівщині.