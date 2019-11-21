Як тільки закон буде прийнято, електронні довіреності мають запрацювати вже наступного дня

Ми плануємо запустити для громадян крутезну штуку – електронні довіреності. Дуже красиво виходить, зараз розповім.

Отже, уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл (поштою, у месенджер, на флешці – не важливо) зі своїм накладеним електронним підписом.

Навіщо це потрібно?

По-перше, це дуже зручно. Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність в інше місто (або навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидаєте її, кому потрібно, поштою або в месенджер!

Наприклад, вам потрібно передати довіреність на авто, на представництво в суді, на нерухомість, на бізнес... У всіх цих випадках електронний файл передавати зручніше, особливо, якщо питання термінове!

Крім зручності, є ще одна важлива перевага. Файли з е-підписами – більш безпечні! Адже частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей.

Можливо, в якийсь момент Мін'юст ухвалить, що для ризикових операцій паперові довіреності не підходять, а система прийматиме лише електронні. Це буде ще один крок у боротьбі з рейдерством.

А тепер – найкрасивіше. Для впровадження цього рішення вже все є! У нотаріусів і так є е-підпис, вони і зараз можуть накладати його в пару кліків на будь-які файли. Треба лише змінити пару рядків у законах і підзаконці. Саме цим ми зараз із Мін'юстом та Нотаріальної палатою й займаємось.

Повторюся, електронні довіреності (принаймні, на першому етапі) будуть лише у додаток до паперових.

Я сподіваюся, що ми зможемо подати закон у Парламент у найближчі тижні. Як тільки закон буде прийнято, електронні довіреності мають запрацювати вже наступного дня.

Дмитро Дубілет

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