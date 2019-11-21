"Дніпро!", "Питна вода", "Турбаза": у Раді вже 38 міжфракційних об’єднань — КВУ

У Верховній Раді України зареєстровано вже 38 міжфракційних об’єднань (МФО) станом на листопад.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook з посиланням на відповідь Апарату ВР на інформаційний запит.

"Станом на листопад у Верховній Раді IX скликання зареєстровано 38 міжфракційних об’єднань, що є високим показником", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що майже половина об’єднань (42%) створені за регіональним принципом, до складу яких переважно входять депутати-мажоритарники. Зокрема, у ВР діють такі МФО, як "Львівщина", "Тернопільщина", "Кіровоградщина", "Чернігівщина", "Друзі Івано-Франківська", "Вінниччина!", "Південь України", "Прикарпаття", "Буковина", "Слобожанщина", "Дніпро!", "За рідну Сумщину", "Черкащина", "Житомирщина", "За Хмельниччину", "Київщина". Також зареєстровано МФО "Кубань" та "Українці в світі".

Крім того, частина об’єднань відповідають галузевій специфіці: "Платформа з трансформації вугільних регіонів", "Питна вода", "За розвиток реформи місцевого самоврядування та децентралізацію влади", "Турбаза", "Енергетика та довкілля", "Парламентська платформа боротьби з туберкульозом", "Блокчейн фо Юкрейн", "Економіка.Now". Деякі об’єднання зосереджені на питаннях бізнесу: "Бізнес-варта", "За ФОПів", "За прискорену євроінтеграцію українського бізнесу".

"Попри значну кількість МФО про діяльність більшості з них майже нічого не відомо. Часто МФО створюються задля підвищення статусу народного депутата в очах виборців та існують лише формально. Іноді створення МФО є відповіддю на певні політичні події чи демонструє амбіції їх засновників", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Відповідно до ст. 60 (1) Закону "Про регламент Верховної Ради України" народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності апаратом Верховної Ради України.