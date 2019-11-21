Наслідком війни на Донбасі стала поява "Дикого Сходу" - євродепутат

Усі злочини Росії та її найманців на окупованих територіях Криму та Донбасу мають стати результатом ретельного розслідування і обов’язково слухатимуться у Міжнародному трибуналі з військових злочинів.

Таке переконання 21 листопада у Європарламенті під час круглого столу "Збройний конфлікт на Сході України: політичні в'язні та доступ до правосуддя" висловив євродепутат Петрас Ауштревічус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наслідком війни стала поява так званого "дикого сходу", де відсутні будь-які правові норми та справедливість. Між тим, ситуація потребує ефективного розслідування всіх випадків порушення прав людини, покарання винуватих та виплати компенсацій постраждалим. Особливу увагу ми маємо приділяти долі 87 політичних в’язнів, які за політичними звинуваченнями перебувають у тюрмах Росії та в Криму, а також не менше 227 військовополонених та цивільних заручників, які знаходяться у підвалах на території так званих ЛНР і ДНР, що контролюються Кремлем. Повернення цих заручників має бути передумовою будь-якого діалогу з Росією", - зазначив євродепутат.

Він зауважив, що злочини, які окупанти здійснюють проти місцевого населення та українського військового персоналу, мають системний характер, за умови практично повної відсутності правового розслідування або захисту. Все це є наслідком широкої безкарності, адже більшість персон, які здійснили злочини, досі не понесли за це відповідальність.

"Переконаний, що всі документи і факти одного дня стануть основою для слухання у Міжнародному трибуналі з військових злочинів, які були скоєні проти України з боку Російської Федерації", - наголосив європейський політик.

Ауштревічус нагадав, що Україна разом з усією Європою відзначала нещодавно 30-ту річницю падіння Берлінської стіни, яке символізує завершення холодної війни і возз’єднання Європи. В той же час, Україна вже 5 з половиною років протистоїть війні з боку Росії. Більше 11 тисяч життів втрачено у цій війні, близько території країни знаходяться під окупацією, і щодня громадяни України продовжують сплачувати за дуже високу ціну у цьому конфлікті.

"Нині в Європі створено нову стіну – "стіну Путіна", яка відділила Схід України і Крим від решти України. Героїчний спротив та оборона країни стали повсякденною справою для українців, що часто забувається на Заході, де це представляють майже як "внутрішній український конфлікт". Але він не є таким. Ми маємо уникати пропаганди, яка поширюється з боку Росії та її прихильників, і називати речі своїми іменами", - заявив депутат Європарламенту.

Круглий стіл під назвою "Збройний конфлікт на Сході України: політичні в'язні та доступ до правосуддя" проходить 21 листопада в Європарламенті за ініціативою відразу двох політичних груп - Соціалістів і Демократів та Оновлення Європи. У круглому столі взяли участь українські правозахисники, європейські політики, дипломати, представники неурядових правозахисних організацій.