Зеленського чекають з візитом в Естонії 26 листопада

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Естонії з офіційним візитом у вівторок, 26 листопада, програма його візиту ще уточнюється.

Про це з посиланням на МЗС Естонії повідомляє ERR.

«Програма візиту українського лідера до Таллінна все ще складається. Наразі відомо, що він точно зустрінеться з президентом Естонії Керсті Кальюлайд. За підсумками цієї зустрічі відбудеться спільна пресконференція. Також заплановано покладання вінків до Монумента свободи й нетривале спілкування з представниками української громади. Того ж дня, 26 листопада, Зеленський залишить Естонію», - йдеться в повідомленні.

У Литовській республіці раніше повідомляли, що 26-27 листопада Президент України перебуватиме з візитом у Вільнюсі.

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Зеленський анонсував, що планує відвідати Естонію з офіційним візитом у жовтні, але візит перенесли.