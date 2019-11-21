У Києві влаштували прийом з нагоди 28-річчя незалежності Киргизстану

Киргизстан надає важливого значення поглибленню взаємовигідних і партнерських відносин з Україною, і в найближчих планах двох держав — проведення міжвідомчих консультацій та українсько-киргизького бізнес-форуму.

На цьому наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол Киргизької Республіки в Україні Жусупбек Шаріпов, виступаючи на урочистому прийомі, організованому посольством з нагоди 28-річчя незалежності Киргизстану, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Особливо хочу відзначити, що Киргизстан надає важливого значення подальшому поглибленню взаємовигідних і партнерських відносин з Україною. Наші країни пов'язують міцні традиційні узи дружби та історична спадщина... На найближчому порядку денному киргизько-українських відносин — проведення киргизько-українських міжвідомчих консультацій і киргизько-українського бізнес-форуму", - сказав посол.

За його словами, поточні киргизько-українські відносини характеризуються стабільною динамікою партнерського і взаємовигідного співробітництва. Зокрема, співпраця ведеться в сфері торгівлі, економіки, сільського господарства, транспорту, культури, туризму, науки і освіти.

Він нагадав, що договірно-правова база киргизько-українських відносин включає 69 документів, серед яких основним є Договір про дружбу і співробітництво між Киргизстаном і Україною, підписаний у 1996 році.

Прийом з нагоди 28-річчя незалежності Киргизстану. Фото: Анна Войтенко/Укрінформ

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Посол також зазначив, що, за офіційними даними, в Україні проживає близько 2 тисяч киргизів, а на території Киргизстану — понад 20 тисяч українців, що позитивно впливає на розвиток дружніх відносин між країнами.