США непохитно стоять на боці українців — посольство

Сполучені Штати Америки непохитно стоять на боці українців, які працюють над втіленням в життя прагнень Євромайдану.

Про це йдеться у заяві посольства США в України з нагоди Дня Гідності та Свободи.

“Шість років тому в цей день відважні українці, сповнені рішучості досягти кращого, європейського майбутнього, зібралися на Майдані та почали вимагати змін. США непохитно стоять на боці українців, які продовжують щоденно працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану”, - підкреслили у посольстві США.

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Як повідомлялося, День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.