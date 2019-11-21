Порошенко зустрівся з Меркель у Парижі

П’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з канцлером ФРН Ангелою Меркель напередодні Нормандського саміту в Парижі.

Про це експрезидент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Важлива розмова з Ангелою Меркель напередодні Нормандського саміту в Парижі. Вчергове наголосив, що санкції проти Росії як країни агресора мають бути продовжені до відновлення територіальної цілісності України”, - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.

Фото: Facebook Порошенка