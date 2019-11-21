Захід готовий підтримувати Україну, яка має показати результат реформ — експерти

Процес реформ в Україні просувається досить стрімко, але для довіри з боку політичного Заходу та бізнесу потрібно більше прозорості та гри у рамках принципу верховенства права.

Про це йшлося на конференції «Україна після президентських і парламентських виборів: новий уряд – нові можливості», організованій у Берліні Інститутом європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, ми підтримуємо Україну. Наша підтримка буде тривати», - запевнив керівник українського напрямку в МЗС ФРН Флоріан Лауді.

Це, за його словами, стосується політичної підтримки, зокрема в "нормандському форматі", та фінансової, на двосторонній основі та в межах ЄС. Лауді, який наприкінці жовтня був у Маріуполі, а цього тижня в Києві у складі делегації на чолі з міністром Гайко Маасом, зауважив, що Берлін вітає темп реформ. Водночас він закликав український уряд і парламент не забувати про демократичні принципи та дослухатися до думки політичної меншості.

Депутат Бундестагу від партії Зелених, глава міжпарламентської групи дружби з Україною Омід Нуріпур підкреслив необхідність надання підтримки Києву. Водночас він зауважив, що в Берліні та Європі намагаються прочитати «сигнали» з Києва, адже не всі рішення та кроки уряду є до кінця зрозумілими. «Я не можу пояснити своїм виборцям, німецьким платникам податків, чому їхні гроші... мають бути надалі країні, де не вирішена справа з банком олігарха, який уряд мав рятувати кілька років тому», - сказав Нуріпур.

Депутат Європарламенту від Німеччини Віола фон Крамон конкретно вказала, що ситуація з олігархом Ігорем Коломойським, те, що окремі кроки влади ведуть до обмеження незалежності певних державних структур – "це не те, чого очікують в Європі". Вона пожартувала: якщо попереднього Президента України Петра Прошенка Захід просив прискоритися з реформами, то чинного Володимира Зеленського, навпаки, пригальмувати. При цьому фон Крамон підкреслила, що Україна є другим найбільшим отримувачем європейської допомоги, «і так буде й надалі», але для цього Київ має дати результат у втіленні в життя реформ.

Представник групи німецьких радників при уряді України Роберт Кірхнер згоден з тим, що ситуація з «ПриватБанком» становить «ризик», так само як з деякими іншими банками, «власники яких крадуть мільйони доларів у платників податків». Наразі дуже важливим завданням України є тримати курс у дусі верховенства закону. Це необхідно й для інвесторів.

Конференція «Україна після президентських і парламентських виборів: новий уряд – нові можливості» Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Управляючий директор Східного комітету німецької економіки Уте Кохловські-Каджайя переконана, що німецький бізнес останнім часом дістав імпульс, і його надії зросли щодо роботи в Україні. «Ми, бізнес, хотіли би прогнозованості, розуміння, що інвестиції, які заходять на ринок, будуть захищені», - сказала вона, зауваживши, що в країні прийнято багато нових гарних законів, питання ж у тому, як вони будуть імплементуватися.

Старший науковий співробітник Інституту Євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд звернув увагу на те, що перші кроки нової влади в Україні були «обнадійливими», а перші поразки на міжнародній арені не були пов’язані з її недосвідченістю, а виникли цілком об’єктивно (йдеться, зокрема, про повернення РФ у ПАРЄ, ситуацію з Трампом, Nord Stream 2). «Навряд чи більш досвідчений президент уникнув би цих речей», - вважає Умланд.

Експерт також зазначив, що відносини України з Заходом будуть значною мірою визначатися внутрішнім розвитком країни.

Учасники з української сторони - заступник генерального директора з аналітичної роботи, директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якіменко, народний депутат Софія Федина (фракція "ЄС"), заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, кошишня в.о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева познайомили німецьку частину аудиторії з останніми кроками уряду та парламенту України, аналізом виконання передвиборчих обіцянок, даними опитувань. Зокрема, було вказано на продовження європейського та євроатлантичного курсу держави, курсу на реформи; утім, одночасно відзначено досить низький рівень комунікації та недостатню прозорість.