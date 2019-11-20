Рябошапка квапить Раду зі змінами до закону про ДБР

Генпрокурор Руслан Рябошапка наголосив на важливості якнайшвидшого прийняття парламентом змін до закону про ДБР, включно з правкою, яка стосується можливості переходу слідчих у "справах Майдану" до ДБР.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для нас принципово важливо також, щоб якомога швидше парламент прийняв зміни до закону про ДБР, і зокрема ту правку, яка стосується можливості переходу слідчих, які сьогодні розслідують провадження, пов'язані із "справами Майдану", до ДБР”, - сказав Рябошапка.

Він пояснив, що більшість слідчих у "справах Майдану", якщо вони виявлять бажання перейти до ДБР, зможуть це зробити без конкурсу і додаткових процедур.

“Це важливо для нас, оскільки у них є відповідний запас знань, вони володіють інформацією щодо ходу розслідування (справ Майдану — ред.)”, - зазначив генпрокурор.

Він уточнив, що це також допоможе швидше передавати ці справи від ГПУ до ДБР.

Як повідомлялося, 20 листопада органи прокуратури остаточно втрачають слідчі функції, після чого "справи Майдану" мають перейти частково — до Держбюро розслідувань, частково — до НАБУ.

17 листопада адвокат Євгенія Закревська заявила, що слідство у "справах Майдану" зупиниться з 20 листопада на невизначений час, бо Верховна Рада “не встигла” проголосувати необхідні поправки до закону про ДБР.

Зокрема, Закревська писала про правку, яка дозволяє частині слідчих по Майдану перейти в ДБР і зберегти розслідування (поправку №318 до законопроекту №2116).

За її словами, наступного разу провести голосування у Верховній Раді з цього питання можна буде 3 грудня.

У той же день адвокатська дорадча група, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні, оприлюднила заяву, у якій вимагала скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб слідство у "справах Майдану" не зупинилося.

У свою чергу, 18 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав малореалістичним скликання позачергової сесії для ухвалення поправки до законопроєкту про Державне бюро розслідувань, як того вимагають адвокати героїв Небесної сотні.

Водночас Разумков висловив сподівання, що законопроєкт розглянуть й ухвалять у цілому в перший робочий день Верховної Ради у форматі пленарного засідання.