«Газпром має подвійні стандарти» – EUvsDisinfo

Газпромівський канал НТВ здійснив нову маніпулятивну медіа-атаку на євродипломатів

Російська державна енергетична компанія «Газпром», яка прагне створити в Європі враження серйозного ділового партнера, провела наклепницьку кампанію проти дипломатів країн, в очах яких Росія хоче виглядати стабільним постачальником газу.

«Газпром має подвійні стандарти», – таке «відкриття тижня» міститься в аналітичному матеріалі європейського видання EUvsDisinfo, яке спеціалізується на викритті кампаній дезінформації, спрямованих проти громадян країн ЄС.

«"Газпром" є власником загальнонаціональної мережі НТВ, яка проводить системні інформаційні атаки на дипломатів, що представляють європейські країни, а також на активістів російського громадянського суспільства. Черговий наклепницький сюжет, оприлюднений 8 листопада, спрямований на маніпуляцію російською аудиторією, спробою примусити її побачити конспірологічну змову проти їх країни у контактах іноземних дипломатів з представниками російського громадянського суспільства», – йдеться у публікації.

Сюжет було цілком присвячено дискредитації міжнародних програм, які дозволяють представникам російських медіа та громадянського суспільства отримувати освіту за кордоном, що їх російські пропагандисти оголосили «секретними» та «неоголошеними». Російських громадян, котрі брали участь у таких програмах, оголосили «агентами іноземного впливу», які використовуються для «антиросійських дій» та намагаються дестабілізувати Росію.

Вже традиційно НТВ звинуватив російських правозахисників у тому, що вони зраджують власній країні, при цьому європейські та американські дипломати були представлені у цьому фейковому сюжеті як «куратори» таких «зрадників».

Для надання сюжетові правдоподібності, кремлівські пропагандисти використали кадри, які включають агресивні підходи журналістів НТВ до західних дипломатів, котрі брали участь у зустрічі з представниками російської громадськості. При цьому «журналісти» називали імена та країни походження цих дипломатів.

«НТВ вже став емблемою таких маніпулятивних медіа-атак. У січні 2018 року цей канал здійснив подібну атаку проти європейських та американських дипломатів після їхньої зустрічі з російськими правозахисниками. Маніпулятори з НТВ навіть найняли актора, який мав представлятися як представник «обуреної громади» у цьому сюжеті», – інформує EUvsDisinfo.

Як зазначають автори публікації, бажання «Газпрому» робити «брудну роботу» для Кремля стала очевидною ще з 2012 року, коли була створена «документальна стрічка», яка стала «класикою» пропагандистської маніпуляції. Йдеться про «документальну» стрічку «Анатомія протесту», яка цілком була присвячена «секретним» зйомкам та звинуваченням на адресу представників російської опозиції.

«Прямий зв'язок між Кремлем та «редакційною політикою» НТВ є добре відомим: російські журналісти розповіли, як керівники НТВ щотижня відвідують зустрічі для отримання «з перших рук» пропагандистських медіа-наративів Кремля. При цьому НТВ не стидається мати власних кореспондентів, які постійно працюють у Брюсселі та мають медіа акредитацію в європейських інституціях», – йдеться у публікації EUvsDisinfo.

Дмитро Шкурко