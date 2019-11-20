Французька депутатка про делегатів “восьмої” Ради: Дехто приїздив до Парижа лише в сезон знижок

Відсутність контактів між Верховною Радою України та Національними зборами Франції шкодить обом державам.

На цьому наголосила депутат французького парламенту — голова групи дружби Франція-Україна Валерія Фор-Мунтян під час зустрічі колишнього в’язня Кремля Романа Сущенка з французькими парламентаріями, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На превеликий жаль, з моменту обрання нового складу Верховної Ради України ми не мали жодної зустрічі, жодного контакту з українськими колегами. Така ситуація явно не на користь вашій державі», - наголосила Фор-Мунтян.

За її словами, минуло майже п’ять місяців, відколи українські парламентарії склали присягу, але у Верховній Раді досі немає групи дружби Україна-Франція, і це значно ускладнює міжпарламентські обміни, зокрема й інформацією, що в інтересах обох країн.

«Днями саме з цієї причини було скасовано візит до Києва моїх колег із Сенату. Це надзвичайно прикро», - сказала Фор-Мунтян.

За її словами, двопалатному парламенту Франції бракує інформації від українських колег щодо дій уряду, законодавчих ініціатив, перебігу реформ і суті проблем, які можна вирішити спільно, у діалозі.

«У нас є багато актуальних тем для обговорення, починаючи від політичних питань, економіки і закінчуючи питаннями науки, освіти та культури», - сказала Фор-Мунтян.

Голова групи дружби Франція-Україна як приклад навела плідну співпрацю з депутатами Верховної Ради минулого скликання.

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«У нас були конструктивні робочі контакти з українськими парламентаріями. Ми відвідали Україну, ознайомилися з реальністю, проблемами та новими можливостями», - сказала вона, відзначивши як найактивніших Олексія Гончаренка та Альону Шкрум.

Водночас, Фор-Мунтян визнала, що були й "дивні речі" з депутатами ВР VIII скликання, адже деякі з них відвідували Париж "лише у сезон знижок і були відсутні під час зустрічей".

Насамкінець Валерія Фор-Мунтян висловила сподівання, що нинішня Верховна Рада України створить групу дружби з Францією і співпраця поновиться.

Фото: clubgier.com