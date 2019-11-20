Кулеба розповів про онлайн-систему “Пульс угоди”

Ухвалення урядом плану заходів з виконання Угоди про асоціацію України з ЄС актуалізує цей важливий документ і зробить її максимально ефективною.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на засіданні уряду 20 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні уряд ухвалить низку важливих рішень, одне з них - це план заходів уряду з виконання Угоди про асоціацію. По суті, ми перепрошиваємо операційну систему євроінтеграції, актуалізуємо її, прибираємо "баги", робимо її максимально ефективною", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він нагадав про анонсоване Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком відкриття "Пульсу угоди", тобто системи моніторингу виконання плану заходів.

За словами Кулеби, протягом трьох попередніх років ця система була доступною виключно представникам органів державної влади.

"Попередній уряд відмовлявся робити її публічною. Ми відкриваємо цю систему для доступу зовнішніх спостерігачів та аналітиків", - акцентував віцепрем'єр-міністр.

Він також зазначив, що ініційоване ним разом з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим започаткування урядово-парламентської платформи євроінтеграції поглибить співробітництво парламенту з урядом у цій важливій сфері. "Конкретно - ми матимемо "дорожню карту" євроінтеграційних законопроєктів, яка буде пріоритезована, і ми синхронно з парламентом будемо рухатися у цьому напрямі за участю всіх (парламентських) комітетів", - підкреслив Кулеба.

Раніше Прем'єр-міністр Олексій Гончарук поінформував, що уряд відкриває систему "Пульс угоди", яка дозволить громадянам у режимі реального часу відслідковувати дії, яка робить влади на шляху євроінтеграції.