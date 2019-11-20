Кулеба розповів про онлайн-систему “Пульс угоди”

Кулеба розповів про онлайн-систему “Пульс угоди”

Укрінформ
Ухвалення урядом плану заходів з виконання Угоди про асоціацію України з ЄС актуалізує цей важливий документ і зробить її максимально ефективною.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на засіданні уряду 20 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні уряд ухвалить низку важливих рішень, одне з них - це план заходів уряду з виконання Угоди про асоціацію. По суті, ми перепрошиваємо операційну систему євроінтеграції, актуалізуємо її, прибираємо "баги", робимо її максимально ефективною", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він нагадав про анонсоване Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком відкриття "Пульсу угоди", тобто системи моніторингу виконання плану заходів.

За словами Кулеби, протягом трьох попередніх років ця система була доступною виключно представникам органів державної влади.

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"Попередній уряд відмовлявся робити її публічною. Ми відкриваємо цю систему для доступу зовнішніх спостерігачів та аналітиків", - акцентував віцепрем'єр-міністр.

Він також зазначив, що ініційоване ним разом з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим започаткування урядово-парламентської платформи євроінтеграції поглибить співробітництво парламенту з урядом у цій важливій сфері. "Конкретно - ми матимемо "дорожню карту" євроінтеграційних законопроєктів, яка буде пріоритезована, і ми синхронно з парламентом будемо рухатися у цьому напрямі за участю всіх (парламентських) комітетів", - підкреслив Кулеба.

Раніше Прем'єр-міністр Олексій Гончарук поінформував, що уряд відкриває систему "Пульс угоди", яка дозволить громадянам у режимі реального часу відслідковувати дії, яка робить влади на шляху євроінтеграції.

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