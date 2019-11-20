Уряд провів відкрите засідання, присвячене євроінтеграції

Кабінет міністрів України проводить відкрите засідання, присвячене питанням європейської інтеграції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, заплановане на 11.00 засідання розпочалося із затримкою

“У нас підписана угода про асоціацію. Це документ про те, яким чином Україна має змінитися, трансформуватися для того, щоб відповідати кращим європейським та світовим практикам, і для того, щоб стати максимально ефективним на базі тих цінностей, які ми поділяємо", - сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, уряд хоче розповісти українцям про те, як змінює свою роботу на шляху євроінтеграції.

Євроінтеграційне засідання Уряду / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

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"Ми хочемо відкрити для суспільства такий софт, тобто такий продукт, який дозволить бачити, як ми рухаємося по своєму шляху євроінтеграції ”, - наголосив Гончарук.

Він зазначив, що у програмі дій уряду закладено фундамент для реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Головним бенефіціаром інтеграції, за словами Прем'єра, є громадяни України. Саме тому він вважає, що влада повинна максимально реалізувати увесь потенціал та можливості, закріплені в Угоді про асоціацію з ЄС.