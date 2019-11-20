Разумков каже, що йому вистачає зарплати 40 тисяч на посаді спікера

Разумков каже, що йому вистачає зарплати 40 тисяч на посаді спікера

Укрінформ
Дмитро Разумков запевнив, що йому вистачає заробітної плати 40 тис. грн на посаді Голови Верховної Ради.

Про це він сказав у інтерв'ю “Українській правді”.

“(У мене зараз зарплата – ред.) – десь 40 тис. грн залежно від того, скільки робочих днів у місяці”, – зазначив він.

На запитання, чи вистачає йому заробітної плати на те, щоб утримувати задеклароване майно в 11 квартир, будинок, кілька земельних ділянок і чотири автомобілі, Разумков відповів: “Так, вистачає. Так само ви, мабуть, подивилися і на заощадження, які є в мене. Я достатньо непогано себе почував у фінансовому плані до цього. Подивіться декларацію. Мені точно вистачає”.

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Окрім того, він порадив ознайомитись із даними про дохід його дружини Юлії Чайки. Так, згідно з даними декларації, за минулий рік її заробітна плата становила понад 700 тис. грн.

“І я ще працюю тут. Тому я думаю, що і мені, і сім'ї вистачає”, – додав Разумков.

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