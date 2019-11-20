Разумков каже, що йому вистачає зарплати 40 тисяч на посаді спікера
Про це він сказав у інтерв'ю “Українській правді”.
“(У мене зараз зарплата – ред.) – десь 40 тис. грн залежно від того, скільки робочих днів у місяці”, – зазначив він.
На запитання, чи вистачає йому заробітної плати на те, щоб утримувати задеклароване майно в 11 квартир, будинок, кілька земельних ділянок і чотири автомобілі, Разумков відповів: “Так, вистачає. Так само ви, мабуть, подивилися і на заощадження, які є в мене. Я достатньо непогано себе почував у фінансовому плані до цього. Подивіться декларацію. Мені точно вистачає”.
Окрім того, він порадив ознайомитись із даними про дохід його дружини Юлії Чайки. Так, згідно з даними декларації, за минулий рік її заробітна плата становила понад 700 тис. грн.
“І я ще працюю тут. Тому я думаю, що і мені, і сім'ї вистачає”, – додав Разумков.