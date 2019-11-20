Разумков пояснив, чому пішов із Партії регіонів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що вийшов із Партії регіонів у 2010 році через розчарування в процесах, які почали відбуватися в політичній силі.

Про це спікер сказав в інтерв'ю “Українській правді”.

“Я один раз брав участь у (місцевих – ред.) виборах. Але був членом Партії регіонів... У 2010 році вийшов із Партії регіонів. У мене було розчарування в тих процесах, які почали відбуватися. Тобто задекларована позиція і те, що відбувалося з командою, яка докладала зусилля в ті часи, коли Партія регіонів… Зараз не про Януковича, а про Партію регіонів, яка пройшла усі вибори. Багато з них було в опозиції, а після цього вони стали непотрібні та були викинуті на смітник”, – зазначив політик.

При цьому Разумков підкреслив, що в Партії регіонів були “достойні люди, були фахівці, які чомусь в один момент стали непотрібні після того, як політична сила прийшла до влади”.

“Це неправильно, це призводить до катастрофічних процесів як внутрішніх, так і зовнішніх. І це призвело до, мабуть, тих результатів, які ми побачили”, – зауважив Голова ВР.

На запитання, чи підтримував він політику колишнього президента Віктора Януковича, Разумков відповів, що до 2010 року – так.

“Якщо я був у Партії регіонів, то, звісно, підтримував, тому що було багато ідей, багато людей у цій політичній силі, які заслуговували на повагу... Януковича я перестав підтримувати як політика, коли вийшов із Партії регіонів. Якщо б я підтримував, то я би залишився в тій політичній силі”, – сказав він.

Свою підтримку Партії регіонів політик обґрунтував тим, що “на той час, мабуть, зіграло ключову роль не хто більше подобався, а внутрішній протест”.

“Тому що в Києві ти або підтримував Ющенка, або ти був, кажучи російською мовою, "ізгоєм"”, – уточнив він.

Водночас Голова ВР спростував поширювану у ЗМІ інформацію про своє членство у молодіжному крилі Партії регіонів.

“Я не був, це фейк. Доповідаю: я був у Партії регіонів, але не був у молодіжному крилі Партії регіонів Звідки це взялося, я не розумію, насправді”, – пояснив Разумков.

Окрім того, він додав, що підтримував Євромайдан “особливо після того, як стали відбуватися речі, яких не повинно бути в європейській державі”.