Данилюк назвав жартом пропозицію Віндману зайняти посаду міністра оборони
«Це явно був жартю Ми обидва посміялися», - заявив Данилюк, повідомляє The Daily Beast.
Данилюк розповів, що вони говорили з Віндманом, який народився в Києві, про те, що жили неподалік одне від одного. Потім він пожартував з приводу посади міністра оборони, і це, за його словами, було лише один раз.
Як повідомлялося, у вівторок представники республіканців під час публічних слухань у Конгресі розпитували Віндмана про його відносини з Данилюком, зокрема, чи пропонував йому секретар РНБО посаду міністра оборони.
«Україна - держава, яка переживає війну з Росією, - сказав радник республіканців Стів Кастор. - Безумовно, міністр оборони є ключова позиція. Напевне, таке прохання було великою честю для вас?»
Віндман відповів, що Данилюк запропонував йому цю роботу тричі, але він «негайно відхилив» пропозицію. При цьому зазначив, що Данилюк, напевне, жартував, коли говорив про посаду.