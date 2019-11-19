ВАСК продовжить розгляд справи Насірова у грудні

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву до 3 грудня у розгляді справи щодо ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Ігор Строгий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перерва оголошується до 3 грудня до 15-ї години", - сказав Строгий.

Під час засідання у вівторок, 19 листопада, прокурор САП Роман Симків оголосив короткий зміст обвинувального акта, на 4 сторінки.

Потім виступив Насіров, відкинувши всі обвинувачення і заявивши, що готовий давати покази в суді.

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Далі був етап вступних промов прокурорів, Насірова з адвокатами та іншого обвинуваченого - керівника департаменту ДФС Володимира Новікова.

Суд також визначив порядок дослідження доказів обвинувачення. У цьому порядку допити свідків чергуються із дослідженнями документів у справі.

Після цього суд оголосив перерву у розгляді справи до 3 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, ексголову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" ексдепутата Олександра Онищенка, проте через два тижні Насірова відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

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31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.

4 березня 2019 року Шевченківський райсуд Києва за власної ініціативи зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

27 вересня Центр протидії корупції повідомив, що Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова.

Справу Насірова передали з Шевченківського райсуду у Вищий антикорупційний суд.

ВАСК 8 листопада провів підготовче засідання у справі Насірова і призначив перше засідання з розгляду справи по суті на 19 листопада.