У Радбезі США пояснили розбіжності у версіях першої розмови Трампа й Зеленського
Про це він сказав під час слухань у Палаті представників США у справі імпічменту президента 19 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Це (оприлюднена недавно стенограма – ред.) скоріше є не зовсім точною, але я не назвав би її невірною", - відповів представник Ради нацбезпеки на запитання про те, чому перша версія Білого дому про спілкування лідерів містить згадку про корупцію в Україні, а докладна стенограма – ні.
Як зазначив підполковник, короткі повідомлення для преси, які виходять одразу після спілкування, часто використовуються в якості меседжів, що відповідають політиці США і вказують на важливі віхи для американської адміністрації.
Також Віндман уточнив, що Зеленський намагався спілкуватися з главою Білого дому англійською мовою, але переходив на українську через перекладача.
Як повідомлялося, минулої п'ятниці Білий дім оприлюднив стенограму першої розмови президентів України і США від 21 квітня. При цьому зазначалося, що вона складена не з аудіозапису, а з нотаток присутніх під час розмови представників адміністрації США.
Розмова носила здебільшого привітання з боку президента Трампа, а також запрошення Зеленського главі Білого дому відвідати Україну під час інавгураційних заходів.
Водночас, і американські, і українські ЗМІ звернули увагу, що повідомлення для преси про розмову лідерів Білого дому, випущене в той же день, різниться зі змістом стенограми, оприлюдненої зараз. Це викликало підозри в спробах маніпуляцій з боку адміністрації США.