У Радбезі США пояснили розбіжності у версіях першої розмови Трампа й Зеленського

Представник Ради національної безпеки США підполковник Олександр Віндман визнав, що версія оприлюдненої недавно стенограми вітального дзвінка Дональда Трампа Володимиру Зеленському від 21 квітня була неточною, але наполягає, що по суті вона вірна.

Про це він сказав під час слухань у Палаті представників США у справі імпічменту президента 19 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це (оприлюднена недавно стенограма – ред.) скоріше є не зовсім точною, але я не назвав би її невірною", - відповів представник Ради нацбезпеки на запитання про те, чому перша версія Білого дому про спілкування лідерів містить згадку про корупцію в Україні, а докладна стенограма – ні.

Як зазначив підполковник, короткі повідомлення для преси, які виходять одразу після спілкування, часто використовуються в якості меседжів, що відповідають політиці США і вказують на важливі віхи для американської адміністрації.

Також Віндман уточнив, що Зеленський намагався спілкуватися з главою Білого дому англійською мовою, але переходив на українську через перекладача.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці Білий дім оприлюднив стенограму першої розмови президентів України і США від 21 квітня. При цьому зазначалося, що вона складена не з аудіозапису, а з нотаток присутніх під час розмови представників адміністрації США.

Розмова носила здебільшого привітання з боку президента Трампа, а також запрошення Зеленського главі Білого дому відвідати Україну під час інавгураційних заходів.

Водночас, і американські, і українські ЗМІ звернули увагу, що повідомлення для преси про розмову лідерів Білого дому, випущене в той же день, різниться зі змістом стенограми, оприлюдненої зараз. Це викликало підозри в спробах маніпуляцій з боку адміністрації США.