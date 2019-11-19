Україна посилює безпеку кордону - Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Цей закон вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, закону "Про державний кордон України", згідно з якими органам Держприкордонслужби надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у зв’язку з облаштуванням державного кордону.

Зазначається, що закон дасть змогу створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту державного кордону.

Закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 жовтня ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону (№0905).