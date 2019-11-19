Суд у справі Ляшка пішов до дорадчої кімнати

Бориспільській міськрайонний суд Київської області, який розглядає клопотання про застосування щодо колишнього народного депутата Олега Ляшка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, пішов до дорадчої кімнати.

Про це оголосив головуючий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд відправляється до дорадчої кімнати для прийняття рішення. Ухвала буде короткою. Попереджаю всіх, що будь-яке рішення, воно оскаржується”, - сказав суддя.

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Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила про підозру Ляшку через бійку з Герусом, і просить суд обрати Ляшку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).