Суд у справі Ляшка пішов до дорадчої кімнати
Про це оголосив головуючий суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Суд відправляється до дорадчої кімнати для прийняття рішення. Ухвала буде короткою. Попереджаю всіх, що будь-яке рішення, воно оскаржується”, - сказав суддя.
Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.
Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".
Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила про підозру Ляшку через бійку з Герусом, і просить суд обрати Ляшку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).