Маас вилетів в Україну

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вилетів до України для обговорення з українським керівництвом перешкод на шляху до миру на Донбасі та шляхів їх подолання.

Про це дипломат заявив у вівторок перед вильотом до Києва, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я хочу з’ясувати разом із Президентом Зеленським та його урядом, які ще перешкоди треба усунути на шляху до вирішення кризи, а також те, на яких кроках останніх тижнів ми можемо просуватися далі", - заявив Маас.

Він підкреслив, що зараз склалися найкращі за дуже тривалий час обставини для того, нарешті зробити рішучі кроки на шляху вирішення кризи.

За словами німецького міністра, після багатьох років застою зараз спостерігаються зрушення у розв’язанні конфлікту на сході України. Маас відзначив "рішучі дії Президента Зеленського" в цьому. Він додав, що розведення сил у Петрівському, Золотому та Станиці Луганській принесло полегшення тисячам людей, але доти, доки режим припинення вогню “порушується по сто разів на день, ситуація для населення на лінії зв'язку залишається нестерпною".

Маас підкреслив, що розведення військ, "якого було досягнуто наполегливою дипломатичною роботою" для зазначених трьох місць, повинно стати реальністю якнайшвидше по всій лінії зіткнення. Він пообіцяв, що Берлін і Париж продовжать допомагати всім чим можуть на цьому шляху.

Як повідомлялося, у вівторок, 19 листопада, глава МЗС ФРН проведе в Києві політичні переговори з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Водночас поїздка Мааса до Харкова та Станиці Луганської у понеділок була скасована через погодні умови.