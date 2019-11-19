Єлісєєв після звільнення з МЗС очолив громадську організацію

Ексзаступник глави Адміністрації Президента Порошенка Костянтин Єлісєєв після недавнього звільнення з Міністерства закордонних справ очолив громадську організацію "Центр нових рішень".

Про це Єлісєєв повідомив у інтерв'ю "Главкому".

"Сьогодні я очолюю громадську організацію «Центр нових рішень». Її мета – аналіз зовнішніх і безпекових факторів, внесення і вироблення пропозицій для підвищення ефективності української дипломатії і, звичайно, допомога вітчизняному бізнесу у використанні потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та ЄС", - сказав він.

За словами Єлієєва, у нього та його команди є вагомий досвід у цих сферах, який, "на жаль, сьогодні новій владі не потрібен".

Він зауважив, що добровільно пішов з МЗС після 28-річної дипломатичної кар’єри, бо станом на сьогодні його не влаштовує та ситуація, яка складається в міністерстві та довкола нього, але він має надію "коли-небудь повернутися".

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Костянтин Єлісєєв - український дипломат. Заступник міністра закордонних справ України (2007—2010). Представник України при Європейському Союзі (2010—2015). Заступник глави Адміністрації Президента України (з 15.07.2015 до 16.05.2019).