Лише 70% депутатів були на всіх засіданнях Ради в листопаді — КВУ

У листопаді всі засідання Верховної Ради відвідали 299 народних депутатів або 70% від складу парламенту.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

"Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами України, парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради у листопаді. Всього в листопаді відбулося сім пленарних засідань. Із 423 народних депутатів всі сім засідань відвідали лише 299 депутатів або 70% від складу Ради", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у КВУ, ще 76 депутатів відвідали шість засідань, 12 депутатів – п’ять засідань, 19 депутатів – чотири засідання, 6 депутатів – три засідання, 4 депутати – два засідання, 7 депутатів – одне та нуль засідань.

"Показники відвідування серед фракцій Верховної Ради є такими: "Голос" - в середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 83% депутатів, "Слуга народу" - 80%, "Європейська солідарність" - 69%. Дещо нижчі результати в "Опозиційної платформи – "За життя" – 61% та ВО "Батьківщина" - 57%", - інформують у КВУ.

Найнижчими відносно інших є показники групи "За майбутнє" – в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 11 із 23 депутатів групи або 52%.

"У листопаді було проведено порівняно невелику кількість пленарних засідань – 7. Для порівняння: в жовтні відбулося 16 засідань, вересні – 14. Однак навіть попри таку незначну кількість, лише 70% депутатів відвідали всі з них. Серед іншого ця ситуація демонструє, що проблема прогульників у Верховній Раді все ще є актуальною і потребує комплексного вирішення", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

У Комітеті виборців додали, що зазначені дані відповідають електронній реєстрації народних депутатів.

Наступне пленарне засідання Верховної Ради має відбутися 3 грудня.