Разумков відвідає Запоріжжя з робочою поїздкою

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 20 листопада прибуде до Запорізької області з робочою поїздкою.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Запорізької обласної ради.

“20 – 21 листопада в Запорізькій області з робочою поїздкою перебуватиме Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков”, - зазначили у пресслужбі.

У середу, 20 листопада, спікер ознайомиться з виробництвом ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» та поспілкується з трудовим колективом підприємства. Після цього заплановано візит до ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник».

Наступного дня, 21 листопада, Разумков візьме участь у покладанні квітів на Майдані Героїв з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Як раніше повідомлялося, візит Разумкова до Запоріжжя планувався ще наприкінці жовтня.