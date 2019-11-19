Спікер: "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися

"Червоні лінії", за які Україна як держава не перейде під час зустрічі в "нормандському форматі" залишаються незмінними для президента та українського парламенту.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про "червоні лінії", то я впевнений: ані для президента, ані для українського парламенту вони не змінювалися. І, коли ми говоримо про територіальну цілісність, то йдеться про територію всієї держави - такою, як вона була до 2014 року. Я розумію, що питання повернення тимчасово окупованих територій Донбасу - частин Донецької та Луганської областей, і Криму - це паралельні шляхи, які треба буде пройти нашій державі. Але мені, наприклад, важко визначити, що є більш пріоритетним, а що - менш", - зазначив Разумков.

Спікер підкреслив, що шляхи повернення цих територій будуть різними, але "намагатися створювати для цього умови треба рівносильно".

Як повідомляв Укрінформ, в Адміністрації президента Франції анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини та Росії на 9 грудня у Парижі.

3 жовтня Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством".

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Президент Росії Володимир Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування та продовження Україною терміну дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", відомого як закон про особливий статус Донбасу, який спливає 31 грудня 2019 року.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), в тому числі у частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, набрав чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.