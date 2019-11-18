Суд вже вивчив вісім томів доказів у "справі Омеляна"

Триває дослідження доказів у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"У понеділок, 18 листопада 2019 року, за участю прокурора САП у Вищому антикорупційному суді продовжилося дослідження доказів у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України, обвинуваченого у декларуванні недостовірної інформації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатами засідання досліджено 5 томів матеріалів. Загалом уже досліджено 8 з 29 томів доказів у справі.

Наступне засідання відбудеться 19 листопада 2019 року, інформує САП.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна (уряд Володимира Гройсмана) за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський райсуд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.