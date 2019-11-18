Маас скасував поїздку на Донбас через туман

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови і відразу вилетить до Києва.

Про це у понеділок повідомляє DW з посиланням на німецьке МЗС.

"Через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або ж затримали багато рейсів", - йдеться у повідомленні.

У німецькому МЗС зазначили, що Маас має вилетіти одразу в Київ 19 листопада. У нього заплановані зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та очільником українського МЗС Вадимом Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, планувалося, що міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у ході дводенного візиту в Україну 18-19 листопада побуває в столиці та на Донбасі.

Після відвідання лінії розмежування (за даними Укрінформу, це буде міст у Станиці Луганській) Маас мав вирушити до Києва, де проведе переговори з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.