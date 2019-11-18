Рябошапка заперечує, що перебуває у Франції

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заперечив інформацію щодо того, що він перебуває у Франції.

Відповідний відеокоментар Рябошапки розміщено на Youtube-каналі ГПУ.

"Окрім того, хотів би при нагоді повідомити, що я не у Франції, як пише народний депутат Максим Бужанський. Активно продовжуємо працювати", - зазначив він.

Раніше у понеділок народний депутат Максим Бужанський написав у своєму телеграм-каналі, що генпрокурор "знаходиться вдома, у Франції, поїхав до родини".