Пристайко і Маас обговорять взаємодію у

Пристайко і Маас обговорять взаємодію у "нормандському форматі"

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 19 листопада проведе переговори з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який здійснить робочий візит до Києва.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"На порядку денному зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств перебуватиме взаємодія в «нормандському форматі» між Україною та ФРН, українсько-німецьке двостороннє співробітництво та проблематика енергетичної безпеки в Європі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Маас відвідає лінію розмежування на Донбасі, Харків і Київ

На 16.15 запланована спільна пресконференція очільників зовнішньполітичних відомств України та Німеччини.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-