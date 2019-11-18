Пристайко і Маас обговорять взаємодію у "нормандському форматі"
Укрінформ
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 19 листопада проведе переговори з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який здійснить робочий візит до Києва.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"На порядку денному зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств перебуватиме взаємодія в «нормандському форматі» між Україною та ФРН, українсько-німецьке двостороннє співробітництво та проблематика енергетичної безпеки в Європі", - йдеться у повідомленні.
На 16.15 запланована спільна пресконференція очільників зовнішньполітичних відомств України та Німеччини.