Комітет Ради рекомендує врахувати всі пропозиції Зеленського до Виборчого кодексу

Комітет ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту врахувати всі пропозиції Президента до Виборчого кодексу (№0978) та ухвалити документ в редакції комітету в цілому як закон.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет прийняв рішення: “Рекомендувати Верховній Раді прийняти всі пропозиції Президента України до Виборчого кодексу України шляхом голосування по кожній із сімнадцяти пропозицій та прийняти Виборчий кодекс України в редакції Комітету в цілому як Закон. Доручити Комітету при підготовці тексту Кодексу на підпис Голові Верховної Ради здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання””, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліна Загоруйко під час засідання повідомила, що підкомітетом опрацьовано 17 пропозицій до Кодексу, внесених Президентом Володимиром Зеленським, і констатовано, що вони стосуються практично всіх аспектів сфери регулювання проєкту Виборчого кодексу, його змістовних положень та структурних одиниць, які відображені у різних частинах документа.

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За словами Загоруйко, предметом розгляду та опрацювання у підкомітеті став увесь масив нормативного матеріалу проєкту Кодексу, чинне виборче законодавство, закони «Про Центральну виборчу комісію», «Про державний реєстр виборців» та інші закони, необхідність узгодження або врахування положень яких вказав Президент.

Загоруйко також поінформувала, що, згідно з висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради, значна частина зауважень Президента до тексту Кодексу є обґрунтованими і їх варто врахувати.

“Підкомітет підготував до розгляду Комітету порівняльну таблицю, яка містить текст Виборчого кодексу, пропозиції Президента, висновки Комітету та текст пропонованої остаточної редакції Виборчого кодексу”, - зазначають в Інформуправлінні Апарату Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 11 липня цього року Верховна Рада VIII скликання ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував Виборчий кодекс. За його словами, Кодекс містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування у Виборчий кодекс.