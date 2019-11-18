Апеляція на вирок Януковичу: суд продовжиться 25 листопада

Київський апеляційний суд відклав на 25 листопада розгляд скарг на вирок Оболонського райсуду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат експрезидента Олександр Горошинський.

“Сьогодні розглядалися клопотання сторони захисту щодо питання обсягу дослідження доказів. Розглядали клопотання сторони захисту весь день, і відклали (розгляд апеляційних скарг — ред.) у зв'язку з тим, що закінчився робочий день, до наступного понеділка - на 25 листопада на 11:00”, - сказав Горошинський.

Він додав, що на наступному судовому засіданні продовжиться розгляд клопотань захисту.

Як повідомлялося, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.