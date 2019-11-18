Народне вето і референдуми: Рада найближчим часом візьметься за законопроєкти

Перші законопроєкти з пакету ініціатив про народовладдя, зокрема й референдуми, можуть бути внесені до Верховної Ради та розглядатися в парламенті найближчим часом.

Таку думку Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив під час брифінгу 18 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо питання про народовладдя я нагадаю, що там не йдеться лише про один якийсь варіант референдуму, а про пакет законів, а саме: загальнонаціональний референдум, місцеві референдуми, закон про народне вето, можливо, додадуться й деякі інші законопроєкти, які, я сподіваюся, найближчим часом зможуть стати законами... Достатньо велика група працює над цими завданнями, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо отримати вже перші законопроєкти, які будуть розглядатись у Верховній Раді України", - зазначив Разумков.

При цьому на уточнювальне запитання, що саме може порушуватися на референдумі, спікер зауважив, що це залежатиме від його типу.

"Якщо це загальнонаціональний, то там буде один перелік питань, якщо це місцеві референдуми, то там буде інших перелік питань, тому це досить глибока дискусія", - додав він.