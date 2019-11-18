Рада може розглянути законопроєкт про ДБР 3 грудня - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає малоймовірною можливість скликати позачергове засідання парламенту з метою ухвалення закону про удосконалення роботи Державного бюро розслідувань.

Про це спікер сказав під час брифінгу 18 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що це мало реалістично. Краще його (закон про ДБР - ред.) було прийняти в п'ятницю (15 листопада - ред.), а не брати "Різне", оголошувати перерву, тобто робити все для того, щоб затягнути цей процес. Сьогодні зібрати позачергове засідання буде достатньо важко, народні депутати зараз працюють на округах, наступний тиждень - це робота в комітетах, що теж є важливою складовою діяльності народних депутатів, щоб підготувати законопроєкти до розгляду на пленарному тижні. Але я дуже сподіваюсь, що у вівторок, у перший робочий день Верховної Ради у форматі пленарного засідання (3 грудня - ред.), ми дорозглянемо цей законопроєкт, і він нарешті стане законом", - зазначив Разумков.

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При цьому спікер висловив сподівання, що ніхто з депутатів не буде брати перерву.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у середу, 13 листопада, підтримав поправку до законопроєкту 2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань", яка передбачає перезапуск ДБР.