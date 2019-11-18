Рада може розглянути законопроєкт про ДБР 3 грудня - Разумков
Про це спікер сказав під час брифінгу 18 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я вважаю, що це мало реалістично. Краще його (закон про ДБР - ред.) було прийняти в п'ятницю (15 листопада - ред.), а не брати "Різне", оголошувати перерву, тобто робити все для того, щоб затягнути цей процес. Сьогодні зібрати позачергове засідання буде достатньо важко, народні депутати зараз працюють на округах, наступний тиждень - це робота в комітетах, що теж є важливою складовою діяльності народних депутатів, щоб підготувати законопроєкти до розгляду на пленарному тижні. Але я дуже сподіваюсь, що у вівторок, у перший робочий день Верховної Ради у форматі пленарного засідання (3 грудня - ред.), ми дорозглянемо цей законопроєкт, і він нарешті стане законом", - зазначив Разумков.
При цьому спікер висловив сподівання, що ніхто з депутатів не буде брати перерву.
Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у середу, 13 листопада, підтримав поправку до законопроєкту 2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань", яка передбачає перезапуск ДБР.