Луценко каже, що повернув державі $4 мільярди

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що за час перебування його на посаді державі було повернуто 4 мільярди доларів.

Про це він зазначив у інтерв’ю “Українській правді”.

“За мої часи генеральна прокуратура разом з колегами з МВС, СБУ, ДФС повернули державі 4 мільярди доларів статків, грошима або майном. 4 мільярди доларів. Із них півтора мільярда доларів грошей – злочинної організації Януковича,” - сказав він.

При цьому, за його словами, він мав намір повернути ще сім мільярдів доларів, які оточення колишнього президента Віктора Януковича заховало у США.

“Ще 7 мільярдів доларів цієї ж організації були виведені з України на територію Сполучених Штатів Америки... Це гроші злочинної організації Януковича. Коли ми спецконфіскували півтора мільярда, вони були пропущені через понад 10 різних офшорів, які пов'язані між собою одними й тими ж особами. Деякі офшори також були присутніми і у виведенні 7 мільярдів. Це означає, що діяла та ж сама організація, тими ж самими методами, а подекуди й тими ж інструментами”, - зазначив він.

Луценко розповів, що з метою повернення семи мільярдів доларів звернувся до “уповноважених осіб США”, але не отримав відповіді.

Після цього він звернувся до посольства США з пропозицією організувати зустріч із генеральним прокурором США.

“У показах Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах. Я взяв ці документи”, - стверджує Луценко.

Він зазначив, що направив у посольство відповідний лист, датований 28 жовтня 2017 року.

“І Марі Йованович сказала неправду Конгресу США, коли сказала, що я не надав інформації, з чим я хочу зустрітися з генеральним прокурором США”, - запевняє колишній генпрокурор.