Пристайко не виключає дистанційного голосування для переселенців на виборах на Донбасі

Для тимчасово переміщених осіб можливо застосувати електронне або дистанційне голосування на виборах на Донбасі.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Чим довше ми будемо обговорювати в теорії, а не шукати шляхи, як порахувати людей, які там залишилися, або як забезпечити голосування переміщених осіб та інші питання, тим довше виборів не буде... Хотілося б, щоб участь у них (виборах у ОРДЛО - ред.) брали всі, у тому числі переміщені особи. Можливо, для них потрібно застосувати електронне або дистанційне голосування", - заявив він.

Міністр підкреслив, що йдеться про два мільйони людей. "Як взяти, чисто логістично, два мільйони людей і повернути їх? Куди повернути, якщо їх будинки зруйновані? Вони точно хочуть повертатися? А ті, хто виїхав у Росію, Білорусь або на заробітки в Європу, ми їх по одному будемо назад повертати? Найпростіше прикритися інструкціями і порядками і говорити, що все це неможливо і чекати, поки воно само собою якось вирішиться", - заявив він.

Пристайко також підкреслив, що питанням проведення виборів на Донбасі має опікуватися ЦВК.

"У нас є Центрвиборчком. І ці люди замість того, щоб у десятий раз розповідати нам, чому це неможливо, повинні сказати: ми сіли, поговорили, ось це можна зробити, це складніше, це – не можна. Щоб, врешті-решт, ми вийшли на чесні і прозорі вибори, максимально можливі у цій ситуації. Далі ОБСЄ говорить: вибори відповідають або не відповідають очікуванням людей, які проголосували", - сказав глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі заявив, що Україна має чіткі передумови для проведення виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей України після їх звільнення від окупації. Зокрема, вибори за українським законом та під спостереженням і за правилами ОБСЄ можуть відбутися лише тоді, коли безпекова ситуація це дозволятиме. Це означає повне виведення російських військ, усіх воєнізованих формувань, а також поновлення контролю України над державним кордоном.

Водночас, за даними кількісного дослідження громадської думки на окупованй території Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією "Нью імідж маркетинг груп" та оприлюдненого виданням "Дзеркало тижня", переважна більшість жителів ОРДЛО (73,4%) не бажають допускати до участі в місцевих виборах українські політичні партії, ще 57,8% виступають проти участі у виборах Центральної виборчої комісії України.