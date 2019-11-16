Бородянський подякував уряду Японії за підтримку спорту в Україні

Олімпійські та Паралімпійські ігри, які відбудуться в Токіо наступного літа, стануть нагодою показати Україну японцям.

Про це в п’ятницю заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський під час прийому, присвяченому Олімпіаді та Паралімпіаді 2020 року в Токіо, який проходив у резиденції Посла Японії в Україні Такаші Кураі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це чудова нагода більше й більше один про одного дізнаватися. Для нас велика честь приїхати до Японії наступного року. Для нас велика честь вболівати за медалі. Для нас велика честь побачити Японію і показати нашу країну Японії”, — зазначив Бородянський.

Прийом у резиденції Посла Японії в Україні / Фото: Такаші Хірано, Укрінформ

За словами міністра, під час спортивних ігор наступного року обидві країни відкриють одна одну для себе заново, попри велику відстань між ними.

Бородянський висловив вдячність за допомогу, яку уряд Японії надає Україні, серед іншого і на розвиток гімнастики.

У свою чергу, посол Кураі висловив сподівання, що Олімпійські та Паралімпійські ігри в 2020 році сприятимуть зміцненню двосторонніх відносин.

“Я хочу, щоб ігри стали подією, яка зміцнить стосунки між громадянами Японії та України”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Японії надав Україні безвідплатну фінансову допомогу на суму 74 470 доларів в рамках Програми підтримки культурних проєктів "КУСАНОНЕ" для Української федерації гімнастики.

Головні спортивні змагання чотириріччя - XXXII літні Олімпійські ігри — відбудуться в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня.