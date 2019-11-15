Діємо далі разом: Пристайко привітав Чапутовича з переобранням

Глава МЗС України Вадим Пристайко привітав свого польського колегу Яцека Чапутовича з переобранням на посаду глави польської дипломатії.

Привітання глава української дипломатії розмістив польською мовою у Твіттері.

"Вітаю пана міністра Яцека Чапутовича з нагоди призначення на посаду глави МЗС Польщі. Розраховую на подальшу плідну співпрацю України і Польщі. Діємо далі разом!", - зазначив Пристайко.

У п’ятницю в президентському палаці відбулася церемонія призначення нового складу Ради міністрів Польщі.

Як раніше інформував глава польського уряду Матеуш Моравецький, який знову очолив Раду міністрів РП, з МЗС Польщі буде повністю виведено європейський напрямок, який буде підпорядковано напряму главі Раді міністрів.