Арахамія прогнозує закони про "перезавантаження" роботи Ради до нового року

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що Верховна Рада до нового року ухвалить пакет законопроектів про внесення змін до Регламенту, якими передбачається запровадження нового формату роботи парламенту.

Про це він сказав журналістам 15 листопада у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас напрацьовано пакет (законопроектів щодо внесення змін до Регламенту ВР — ред.), його треба тільки зареєструвати, передати до комітету... Тобто наступного тижня це можливо зробити (внести до Ради документи — ред.). Думаю, до нового року ми повинні їх ухвалити", — сказав Арахамія.

Політик уточнив, що серед запропонованих змін є пропозиція виділити певні дні тижня для голосувань, а інші — виступам народних депутатів і їхній роботі у комітетах.

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"Основні зміни стосуватимуться того, що з метою захисту почуттів журналістів, а також збереження їхньої уваги, треба зробити дні голосування і дні оцих... "балачок" із мотивів, у "Різному"... Тобто приходите у четвер — і дивитеся, скільки всього ми наприймали. Хочете почути, що про це хочуть розповісти інші депутати, — приходите в інші дні. А більшість часу треба витрачати на роботу в комітетах — це і є справжня робота народного депутата. Але "дні комітетів" — це ж не тільки робота в комітетах, засідання комітетів — це вже резолюція цих напрацювань. Перед цим, депутати мають також зустрічатися з експертами, представниками індустрії, вивчати проблематику", — пояснив парламентарій.

Водночас він запевнив, що відвідування депутатами комітетів контролюватиметься жорстко — за допомогою персональних карток парламентаріїв.

А також, що доступ до кулуарів другого поверху Верховної Ради та балкону парламенту не обмежуватимуть для акредитованих представників ЗМІ.