До кінця року Рада ухвалить новий закон про оборонні закупівлі — голова комітету

Новий законопроєкт про обороні закупівлі внесений у порядок денний Верховної Ради і до кінця року повинен пройти друге читання. Його ухвалення дозволить у 2020 році провести державні оборонні закупівлі за новим законом.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки від "Слуги народу" Олександр Завітневич в інтерв'ю виданню ВВС.News.Україна.

"Зараз є близько 50 українських підприємств, які в дуже поганому стані, але мають дуже потрібні розробки для наших військових. Те саме в "Укроборонпромі" - з близько 120 підприємств більш-менш працюють і дають прибуток до 20. І все впирається в старий закон про оборонні закупівлі... Новий законопроєкт ми внесли у порядок денний і плануємо, що до кінця року він пройде друге читання. Сподіваємося, що в цьому році Президент його і підпише - щоб наступного 2020 року ми вже планували державні оборонні закупівлі за новим законом", - розповів очільник комітету.

Він нагадав, що наразі, аби отримати дозвіл на експорт зброї виробнику у середньому потрібно два роки.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться Завітневич звинувачень у лобіюванні інтересів "Смілянського ливарного заводу", який раніше очолював, він зазначив: "Все буде відбуватися на електронних майданчиках Prozorro. Тому всі підприємства будуть у конкурентному середовищі".

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час погоджувальної ради закликав народних депутатів не затягувати з ухваленням низки законів, серед яких і законопроєкт про оборонні закупівлі.