Разумков закрив напівпорожню Раду

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Перед цим депутати повернулися з позачергової перерви. Однак повернулися не всі - зала була напівпорожня.

Водночас до перерви депутати почали розгляд поправок до законопроєкту № 2116 про внесення змін до закону "Про державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності ДБР, однак не завершили його.

Як повідомлялося, Верховна Рада у п’ятницю, 15 листопада, проголосувала за усунення неузгодженостей у тексті закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу". Внесено норму про заборону приватизації підземних газових сховищ.

Також депутати ухвалили за основу законопроєкт, який скасовує державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, та створила Тимчасову слідчу комісію ВР з розслідування можливих фактів зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком.