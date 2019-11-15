"Євросолідарність" вимагає відкрити справи проти двох депутатів від "Слуги народу"

"Європейська солідарність" вимагає від СБУ та ДБР відкрити кримінальні провадження через висловлювання двох депутатів від "Слуги народу" Євгена Шевченка та Максима Ткаченка, які, як вважають в "ЄС", виправдовують російську агресію.

Про це йдеться в депутатському запиті до очільників СБУ та ДБР, підписаному членами фракції «Європейська солідарність», повідомляє пресслужба політсили.

Як зазначається у повідомленні, участь депутата монобільшості Шевченка у російському пропагандистському телешоу, під час якого він покладав провину за продовження війни на Донбасі на «українських націоналістів», а не на країну-агресора, «має всі ознаки державної зради та задає шкоди національній безпеці України». Інший представник «Слуги народу» Ткаченко, за даними «ЄС», «фактично закликав визнати бойовиків, заявивши про можливість співпраці з представниками окупаційного режиму на Донбасі після деокупації української землі».

«Останнім часом почастішали публічні заклики представників провладної партії «Слуга народу» до публічного заперечення статусу тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідальності РФ за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії РФ, одностороннього припинення операції Об’єднаних сил із здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Особливу суспільну небезпеку несуть такі антидержавні діяння, які чиняться представниками публічної влади, до числа яких, зокрема, належать народні депутати України», – йдеться у депутатському запиті фракції «Європейська солідарність».

В "Євросолідарності" нагадали, що депутат Шевченко взяв участь в російському пропагандистському телешоу «Большая игра» на російському «Першому каналі». Там, підігруючи кремлівській пропаганді, він заявив: «Ми відстоювали позицію, щоб конфлікт на Донбасі було влагоджено мирним шляхом. І зараз ми все для цього робимо. Та ситуація, що склалася (щодо «формули Штайнмаєра»), вона, скажімо так, була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами… У яких загалом політика полягає у ворожнечі, у війні».

Інший депутат провладної фракції у парламенті Максим Ткаченко наголосив, що певні представники окупаційного режиму на Донбасі можуть залишитися в команді нової влади після звільнення територій. «Мені здається, що і на тому боці зараз при владі все одно є професійні люди, все одно є люди зі здоровим глуздом, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій, але з різних причин залишаються там. Я не виключаю, що хтось із них зможе залишитися в команді нової влади», – заявив він виданню «Донбас.Реалії».

Заяви обох депутатів монобільшості грубо порушують вимоги Конституції України та дискредитують українських захисників і Україну загалом, що становить шкоду національним інтересам. Відтак, посягання на територіальну цілісність, суверенітет, шкода національним інтересам та виправдовування російської окупації мають отримати належну правову оцінку і реакцію вітчизняних спецслужб, заявили у «Євросолідарності».

«Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а так само державна зрада, як випливає зі змісту, є особливо тяжкими злочинами, що передбачають підвищену кримінальну відповідальність. Водночас публічні заклики дискредитують дії Збройних сил України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Враховуючи суспільну небезпечність зазначених дій, просимо надати правову оцінку вищезгаданим публічним діям народних депутатів України Максима Ткаченка та Євгена Шевченка; порушити кримінальні провадження та вжити заходів з метою забезпечення невідворотності покарання за відповідні злочинні діяння», – вимагають депутати «Євросолідарності» у спільному запиті до керівників спецслужб.