Фріз звернулася в СБУ - хоче розслідування щодо Єрмака

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Фріз направила звернення голові СБУ Івану Баканову щодо необхідності провести всебічне розслідування діяльності помічника Президента України Андрія Єрмака.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook

"Спрямувала звернення на голову СБУ щодо необхідності здійснити всебічне розслідування діяльності помічника Президента України Андрія Єрмака, який вводив в оману наших міжнародних партнерів, чим не лише сколихнув світову спільноту, але й створив підстави для підриву довіри до України на міжнародній арені. Такі дії та використання ним у своїй риториці вочевидь прокремлівських месседжів в той час, коли наша держава дає мужню відсіч російському агресору, можуть розцінюватись як такі, що підпадають під ознаки діяння, визначеного статтею 111 КК України, - державна зрада", - написала Фріз.

У депутатському зверненні вона просить СБУ провести "повну перевірку особи Єрмака Андрія Борисовича та можливість зв’язку такої особи з політично зацікавленими представниками Російської Федерації як держави-агресора".

Також Фріз заявила, що СБУ в межах своєї компетенції має "провести відповідну перевірку по факту вчинення Єрмаком діяння, що за своїм характером несе загрозу державному суверенітету, національній безпеці, конституційному ладу та територіальній цілісності України, з подальшим притягненням такої особи до кримінальної відповідальності".

"І наостанок, отримуючи певну посаду та стаючи публічною персоною, ми водночас беремо на себе чималу відповідальність за свої подальші дії, вчинки, слова, які з моменту отримання посади вже виносяться на загал суспільства та отримують певну "питому вагу". Брехня Андрія Єрмака не може залишитися безкарною, а особа, яка дискредитує Україну, не має жодного морального права обіймати посаду помічника Президента України. Тож чекаємо на відповідь та відповідні заходи реагування з боку СБУ", - написала Фріз.

Як повідомлялося, у партії "Європейська солідарність" 13 листопада висунули вимогу звільнити помічника Президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака через його "проросійські меседжі".

У "Євросолідарності" заявляють, що позиція Єрмака щодо відповідальності української влади за війну на Донбасі "повністю відповідає російській риториці", також що помічник Президента України "висловлює погляди, ідентичні кремлівській пропаганді".

Зеленський призначив Єрмака своїм помічником 21 травня 2019 року.